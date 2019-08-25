В Турции не открылся участок выборов президента Абхазии

Избирательный участок на выборах президента Абхазии в Турции не открылся. Предполагалось, что граждане Абхазии за пределами страны смогут проголосовать в Москве, Черкесске и Стамбуле, однако последний избирательный участок так и не открылся.

"Мы ждем отчета представителей Центральной избирательной комиссии, находящихся в городе Стамбул, о причинах, по которым избирательный участок не начал свою работу", - приводит Regnum слова министра иностранных дел Абхазии Даура Кове.

Во время выборов в 2014 г. также были проблемы на участке в Стамбуле. Туда Центризбирком страны отправил 500 бюллетеней.

По данным Центризбирком Абхазии, на 12 часов явка на президентских выборах составила 19,27%. За пост президента борются девять кандидатов, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба.