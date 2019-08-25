Тюменские медики отказали в помощи пациентке с отеком легких

Врачи "Больницы водников" отказались принять пациентку с отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут. Инцидент подтвердили в областном минздраве, причины такого поведения медиков будут установлены в ходе служебной проверки.

Пациентка, которой отказали медики, была направлена в Областную клиническую больницу № 1. Там она получила помощь. Ее состояние оценивается, как удовлетворительное.

Тюменская больница ЗСМЦ ФМБА находится в федеральном подчинении. В областном минздраве отметили, что случай будет детально рассмотрен, врачи могут получить строгие взыскания.