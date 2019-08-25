16 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
диспансеризация, врач, доктор (2016) | Фото: zdorovie29.ru

Тюменские медики отказали в помощи пациентке с отеком легких

Врачи "Больницы водников" отказались принять пациентку с отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут. Инцидент подтвердили в областном минздраве, причины такого поведения медиков будут установлены в ходе служебной проверки.

Пациентка, которой отказали медики, была направлена в Областную клиническую больницу № 1. Там она получила помощь. Ее состояние оценивается, как удовлетворительное.

Тюменская больница ЗСМЦ ФМБА находится в федеральном подчинении. В областном минздраве отметили, что случай будет детально рассмотрен, врачи могут получить строгие взыскания.

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Тюменские медики отказали в помощи пациентке с отеком легких

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Теги: пациент с отеком легких, больница водников



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Развитие сюжета:

Ранее 26.08.2019 10:50 Мск В тюменском Росздравнадзоре осудили медиков, отказавшихся помочь пациентке с отеком легких: Нарушение врачебной этики
Ранее 25.08.2019 15:40 Мск Прокуратура и следственный комитет проверяют инцидент с отказом тюменских врачей в приеме пациента с отеком легких

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