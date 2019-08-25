16 Сентября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО
(2004) |

Свадьбы испортили здоровье 42 жителям Якутска

В Якутии в больницах с острым отравлением оказались 42 посетителя свадеб. Все они отравились в ресторанах.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в инфекционные отделения больниц госпитализированы 28 человек. У 11 больных подтвержден диагноз "сальмонеллез".

Все пострадавшие ели готовые блюда на свадьбах, которые прошли в ресторанах группы "Сеул". В ходе проб блюд определены возбудители сальмонеллеза. На все четыре заведения - "Белые ночи", "София", "Пхеньян Гван", "Стелла" - наложен временный запрет работы. Материалы будут переданы в суд.

Ведомство нашло нарушения саннорм: сырая и готовая продукция хранится в одном холодильнике, отсутствуют технологические карты на блюда, часть персонала работает без медицинских документов, отсутствует дезинфекционный режим.

Административные расследования идут и в отношении поставщиков сырья, продукция арестована до окончания лабораторных результатов.

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Свадьбы испортили здоровье 42 жителям Якутска

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Теги: свадьбы, отравление, Роспотребнадзор



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