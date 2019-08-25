В Кремле оценили возможность поездки Путина на саммит G7

Кремль рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина на саммит "Большой семерки" в 2020 г., если таковое поступит. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее лидер США Дональд Трамп не исключил, что президент России получит приглашение на саммит G7 в следующем году. Он подтвердил информацию о том, что главы стран-участниц обсуждали возвращение России в G8.

"Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим", — приводит РИА Новости слова Пескова.