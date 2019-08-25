Кравчук: Украину "изнасиловали" в 1954-м, но хочется еще раз

Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что Украине в 1954 году навязали Крым, но именно там он "расцвел". Об этом он сказал "Обозревателю".

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Кравчук не скупился на цветистые речи. Он вспомнил, что родился в бедной Ровенской области и впервые побывал в Крыму в 1953 году. Но то, что он увидел, "ничем не отличалось, а местами было и хуже". Люди якобы были опухшие от голода и плакали, не зная, что им делать. И "когда эти люди плакали в 1954 году, в Крым приехал Хрущев", а они его просили "забрать" их. И он "сел в поезд и поехал в Киев" и предложил забрать Крым в состав УССР.

"Это ответ на вопрос, что кто-то продал Украине Крым. Нас изнасиловали тогда, чтобы мы взяли Крым", – подчеркнул Кравчук.

Однако он выразил желание, чтобы это повторилось еще раз и Крым снова ушел на Украину. Он размечтался, что крымчане "увидят, что Украина выйдет на линию цивилизованной жизни, что Украина хочет жить с Крымом". При этом осталось неясным, хочет ли он "изнасилования" Украины или чтобы Украина согласилась сама. Ответственность за это он почему-то возлагает только на крымчан.

В мае Кравчук уже говорил, что будто бы Хрущев "навязал" Крым Украине.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что он каждый день борется за Крым.