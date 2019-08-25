16 Сентября 2020
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участок трассы М-53 в районе Тулуна после паводка (2019) | Фото: twitter.com/verbludvogne

Экспертиза аудиозаписи со словами чиновницы о "быдле" в Тулуне выявила признаки монтажа

Эксперты обнаружили признаки монтажа на аудиозаписи, где руководитель пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич якобы назвала пострадавших от наводнения в Тулуне "быдлом и бичевней". Об этом журналистам сообщил губернатор региона Сергей Левченко.
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После того, как запись появилась в сети, проверку инициировали региональные власти. Алашкевич была отправлена в отпуск.

На записи женский голос, который якобы принадлежит Алашкевич, говорил, что на встречу с президентом России пришли люди с двумя классами образования. И что условия в пунктах временного размещения у пострадавших лучше, "чем в их хлеву". Сама чиновница опровергла подлинность записи.

Левченко сообщил, что после первого заключения экспертов власти запросили дополнительную экспертизу аудио. На эту работу потребуется не меньше недели, сообщает ТАСС. Решение о судьбе чиновницы будет принято после получения заключения.

Как сообщало Накануне.RU, паводок начался в Иркутской области в конце июня. По официальным данным, погибли 25 человек. Из зоны нового паводка в Иркутской области эвакуировано больше тысячи человек.

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Экспертиза аудиозаписи со словами чиновницы о "быдле" в Тулуне выявила признаки монтажа

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Теги: Ирина Алашкевич, Сергей Левченко, губернатор Иркутской области



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Развитие сюжета:

Ранее 09.10.2019 10:43 Мск Чиновница, которую подозревали в оскорблении жителей Тулуна, устроилась работать в музей
Ранее 16.09.2019 11:33 Мск Иркутская чиновница, обвиненная в оскорблении тулунцев, уволилась
Ранее 03.09.2019 09:46 Мск Алашкевич, якобы назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна быдлом, отстранена от работы
Ранее 03.09.2019 00:05 Мск Путин раскритиковал чиновницу, оскорбившую пострадавших от паводка

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Ранее 21.08.2019 10:33 Мск Иркутский губернатор назначил расследование из-за аудиозаписи о "быдле" в Тулуне

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