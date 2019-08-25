Экспертиза аудиозаписи со словами чиновницы о "быдле" в Тулуне выявила признаки монтажа

Эксперты обнаружили признаки монтажа на аудиозаписи, где руководитель пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич якобы назвала пострадавших от наводнения в Тулуне "быдлом и бичевней". Об этом журналистам сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

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После того, как запись появилась в сети, проверку инициировали региональные власти. Алашкевич была отправлена в отпуск.

На записи женский голос, который якобы принадлежит Алашкевич, говорил, что на встречу с президентом России пришли люди с двумя классами образования. И что условия в пунктах временного размещения у пострадавших лучше, "чем в их хлеву". Сама чиновница опровергла подлинность записи.

Левченко сообщил, что после первого заключения экспертов власти запросили дополнительную экспертизу аудио. На эту работу потребуется не меньше недели, сообщает ТАСС. Решение о судьбе чиновницы будет принято после получения заключения.

Как сообщало Накануне.RU, паводок начался в Иркутской области в конце июня. По официальным данным, погибли 25 человек. Из зоны нового паводка в Иркутской области эвакуировано больше тысячи человек.