В Англии предложили отказаться от доллара

В Англии заявили о необходимости отказаться от использования доллара в качестве резервной валюты. По мнению главы Банка Англии Марка Карни, заменить доллар может новая цифровая валюта.

В интервью телеканалу CNBC, глава банка отметил высокий риск зависимости от доллара, в том числе, из-за торговой войны. По его словам, в многополярном мире необходима многополярная валюта. Ее роль может выполнить цифровая валюта, которая была бы основана на мировой корзине потребительских товаров.

Как сообщало Накануне.RU, Россия постепенно отказывается от расчеты в долларах. Так, операции с одним из крупнейших торговых партнеров страны - Китаем переводят в национальные валюты.