16 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
доллар, инфляция, Вашингтон, удивление (2017) | Фото: ejecentral.com.mx

В Англии предложили отказаться от доллара

В Англии заявили о необходимости отказаться от использования доллара в качестве резервной валюты. По мнению главы Банка Англии Марка Карни, заменить доллар может новая цифровая валюта.

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В интервью телеканалу CNBC, глава банка отметил высокий риск зависимости от доллара, в том числе, из-за торговой войны. По его словам, в многополярном мире необходима многополярная валюта. Ее роль может выполнить цифровая валюта, которая была бы основана на мировой корзине потребительских товаров.

Как сообщало Накануне.RU, Россия постепенно отказывается от расчеты в долларах. Так, операции с одним из крупнейших торговых партнеров страны - Китаем переводят в национальные валюты.

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В Англии предложили отказаться от доллара

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Теги: Банк Англии, резервные валюты, Марк Карни, Goldman Sachs



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