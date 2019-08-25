16 Сентября 2020
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Армия и ВПК Украина
космос орбита земли (2011) | Фото:http://wallpaper.zoda.ru

Украина провела первые огневые испытания ступени ракеты-носителя

На Украине в преддверии Дня независимости страны впервые провели огневые испытания ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4". Оружие спроектировано конструкторским бюро "Южное", передает Накануне.RU.

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На странице предприятия в Facebook отмечено, что это были заключительные испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя. В будущем именно она будет выводить спутники на орбиту.

"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное", — сообщили в бюро. Испытания признаны успешными.

"Циклон-4" - улучшенная версия трехступенчатой РН "Циклон-3". Она предназначена для выведения на орбиты космических аппаратов с космодрома Алькантара. В апреле 2015 г. Бразилия в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Украиной.

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Украина провела первые огневые испытания ступени ракеты-носителя

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Теги: огневые испытания, Украина, Ракета-носитель



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