Рогозин о стыковке "Союз МС-14": "Ситуация сложная"

При стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом Федором на борту c МКС возник сбой установленной на МКС аппаратуры, которая отвечает за безопасное сближение и шлюзование. Инцидент в Twitter прокомментировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он отметил, что ситуация сложная, но находится под контролем, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас корабль уведен на безопасное расстояние, уточнил Рогозин. Повторная стыковка назначена на понедельник. Экипаж командира Александра Скворцова произведёт перестыковку в ручном режиме корабля "Союз МС-13" со стыковочного узла, находящего на агрегатном отсеке модуля "Звезда", на стыковочный узел модуля МИМ2, куда ранее не смог пристыковаться в автоматическом режиме "МС-14".

Утром 27 августа в автоматическом режиме будет повторена попытка стыковки "Союза МС-14" со стыковочным узлом агрегатного отсека модуля "Звезда".

В настоящее время корабль "Союз МС-14" находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 августа 2019 г.

Завтра Скворцов по штатной процедуре проведёт дополнительную тренировку на бортовом тренажере по перестыковке "Союза МС-13".