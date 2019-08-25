Рогозин о стыковке "Союз МС-14": "Ситуация сложная"

16 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России
робот Федор (2019) | Фото:twitter.com/FEDOR37516789

Рогозин о стыковке "Союз МС-14": "Ситуация сложная"

При стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом Федором на борту c МКС возник сбой установленной на МКС аппаратуры, которая отвечает за безопасное сближение и шлюзование. Инцидент в Twitter прокомментировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он отметил, что ситуация сложная, но находится под контролем, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас корабль уведен на безопасное расстояние, уточнил Рогозин. Повторная стыковка назначена на понедельник. Экипаж командира Александра Скворцова произведёт перестыковку в ручном режиме корабля "Союз МС-13" со стыковочного узла, находящего на агрегатном отсеке модуля "Звезда", на стыковочный узел модуля МИМ2, куда ранее не смог пристыковаться в автоматическом режиме "МС-14".

Завтра Скворцов по штатной процедуре проведёт дополнительную тренировку на бортовом тренажере по перестыковке "Союза МС-13".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Рогозин о стыковке "Союз МС-14": "Ситуация сложная"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Рогодин, робот Федор, стыковка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 26.08.2019 07:30 Мск Космонавт Александр Скворцов перестыковал "Союз МС-13" на МКС

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.08.2019 12:39 Мск Экипаж МКС столкнулся с неизвестными "колебаниями" при попытке стыковки с "Союзом"
Ранее 24.08.2019 11:12 Мск "Зависший" рядом с МКС "Союз" не угрожает станции – Роскосмос
Ранее 24.08.2019 10:07 Мск Новая попытка стыковки "Союза" и МКС будет предпринята в ночь на 26 августа

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети