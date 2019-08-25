16 Сентября 2020
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Армия и ВПК За рубежом
ким чен ын кндр северная корея (2012) | Фото:vesti.ru

В КНДР испытали новой сверхмассивной ракетной установки

Северная Корея вновь сообщила об испытаниях нового вооружения. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, 24 августа прошли испытания сверхмассивной ракетной установки. Руководил испытаниями лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщало Накануне.RU, предыдущие испытания прошли неделю назад. Тогда в КНДР не уточнили тип и характеристики вооружения.Южная Корея фиксировала пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря и выразила протест, а в Токио заявили о нарушении резолюций Собвеза ООН.

О подробностях вооружение, испытанного накануне, ничего неизвестно.

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В КНДР испытали новой сверхмассивной ракетной установки

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Теги: КНДР, испытания



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