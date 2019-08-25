Американский президент испортил лужайку Елизаветы II
Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась на испорченный во время визита американского лидера Дональда Трампа газон.
“Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - показала королева итоги визита Трампа председателю австралийского правительства Скотту Моррисону.
На газон перед Букингемским дворцом приземлились вертолеты американской делегации в июне, отмечает газета Sunday Times.
Напомним, в честь Дональдда Трампа и его супруги во дворце прошел шикарный прием, который обошелся бюджету королевства в немалую сумму.