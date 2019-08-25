Американский президент испортил лужайку Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась на испорченный во время визита американского лидера Дональда Трампа газон.

“Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - показала королева итоги визита Трампа председателю австралийского правительства Скотту Моррисону.

На газон перед Букингемским дворцом приземлились вертолеты американской делегации в июне, отмечает газета Sunday Times.

Напомним, в честь Дональдда Трампа и его супруги во дворце прошел шикарный прием, который обошелся бюджету королевства в немалую сумму.