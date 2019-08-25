16 Сентября 2020
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Общество В России
митинг, протест, пикет (2019) | Фото: Накануне.RU

Росгвардейцам могут запретить анонимность на митингах

Сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии иметь на форме хорошо различимые идентификационные номера во время выполнения обязанностей в общественных местах.

Ношение специального знака полицией "дисциплинирует и предупреждает некорректное поведение, что в итоге служит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола", говорится в пояснениях к проекту.

Сегодняшние нагрудные знаки неразличимы, отмечает сенатор.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил "РИА Новостям", что в ведомстве изучат законопроект, в том числе "насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности".

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Росгвардейцам могут запретить анонимность на митингах

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Теги: Росгвардия, Лукин, митинги, Валерий Грибакин



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