Росгвардейцам могут запретить анонимность на митингах

Сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии иметь на форме хорошо различимые идентификационные номера во время выполнения обязанностей в общественных местах.

Ношение специального знака полицией "дисциплинирует и предупреждает некорректное поведение, что в итоге служит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола", говорится в пояснениях к проекту.

Сегодняшние нагрудные знаки неразличимы, отмечает сенатор.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил "РИА Новостям", что в ведомстве изучат законопроект, в том числе "насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности".