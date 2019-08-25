16 Сентября 2020
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nasa запуск ракеты-носителя арес 1-х экспериментальная ракета (2009) | Фото: NASA

NASA расследует первое совершенное в космосе преступление

Астронавт NASA Энн Макклейн, находясь на Международной космической станции, получила несанкционированный доступ к банковскому счету супруги, офицера разведки ВВС США в отставке Саммер Уорден. Она использовала для входа бортовой компьютер. NASA раследует инцидент, который является первым преступлением в космосе, сообщает The New York Times.

После того, как Уорден получила подтверждение несанкционированного входа с аккаунта, принадлежащего космическому агентству, она подала заявления в Федеральную торговую комиссию (ФТК) США и в NASA.

Макклейн не потратила и не перевела ее средства на другие счета, сама она настаивает на том, что просто проверила семейный бюджет.

В NASA инцидент не комментируют. Журналистам там заявили, что Энн Макклейн проделала отличную работу во время миссии на МКС и завершила свою карьеру.

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NASA расследует первое совершенное в космосе преступление

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Теги: NASA, первое преступление в космосе



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