NASA расследует первое совершенное в космосе преступление

Астронавт NASA Энн Макклейн, находясь на Международной космической станции, получила несанкционированный доступ к банковскому счету супруги, офицера разведки ВВС США в отставке Саммер Уорден. Она использовала для входа бортовой компьютер. NASA раследует инцидент, который является первым преступлением в космосе, сообщает The New York Times.

После того, как Уорден получила подтверждение несанкционированного входа с аккаунта, принадлежащего космическому агентству, она подала заявления в Федеральную торговую комиссию (ФТК) США и в NASA.

Макклейн не потратила и не перевела ее средства на другие счета, сама она настаивает на том, что просто проверила семейный бюджет.

В NASA инцидент не комментируют. Журналистам там заявили, что Энн Макклейн проделала отличную работу во время миссии на МКС и завершила свою карьеру.