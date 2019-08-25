16 Сентября 2020
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Политика
(2006) | Фото: g8russia.ru

СМИ: Лидеры G7 обсудили возвращение России

Лидеры стран "Большой семерки" обсудили вопрос о возвращении к формату "восьмерки" с участием России.

Источник агентства Киодо в японских правительственных кругах отметил, что официально эта информация разглашаться не будет.

Как сообщало Накануне.RU, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возвращение к "Большой восьмерке" без разрешения Кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой. Аналогичное мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. За возвращение России выступает американский лидер Дональд Трамп, его поддержали итальянские власти.

Напомним, решение о переходе к формату G7 было принято в 2014 г., после госпереворота на Украине и присоединения Крыма к России.

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СМИ: Лидеры G7 обсудили возвращение России

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Теги: G7, большая восьмерка,



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