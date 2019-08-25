В России создадут замену Ан-2

В России идет работа над новым серийным самолетом, который заменит Ан-2 "Кукурузник". Воздушное судно будет использоваться для региональных перевозок, сообщили в Минпромторге.

Ранее предполагалось, что АН-2 заменит ТВС-2ДТС, спроектированный Сибирским НИИ авиации. Самолет в 2017 г. был представлен на авиасалоне МАКС. Машина имеет цельнокомпозитный фюзеляж, новый двигатель, более высокие характеристики по экономичности, скорости и дальности полета. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга отмечают, что ТВС-2ДТС стал экспериментальным образцом, научно-технический задел будет использован для создания нового серийного самолета.

Решение о судьбе самого ТВС-2ДТС будет принято в сентябре. Разработка нового самолета (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) оценивается в 1,2 млрд руб.