15 Сентября 2020
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наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

В Калужской области задержали наркомана – подозревают в убийстве 92-летнего ветерана

В Малоярославце (Калужская область) задержали 34-летнего наркомана – его подозревают в избиении до смерти 92-летнего ветерана Великой Отечественной Войны.

Тело пенсионера обнаружили в его же квартире 20 августа – с повреждениями в области головы и туловища. СКР возбудил уголовное дело  по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, пожилому мужчине было нанесено не менее десяти ударов по голове и телу. В ходе осмотра места происшествия были изъяты вещественные доказательства, по делу назначены необходимые экспертизы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

24 августа по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний  житель Малоярославца.  По информации следствия, подозреваемый является потребителем наркотических веществ и мог совершить преступление с целью хищения денег потерпевшего. Задержанный допрошен, следствие инициирует вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.  Расследование уголовного дела продолжается.

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В Калужской области задержали наркомана – подозревают в убийстве 92-летнего ветерана

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Теги: ветеран, убийство, наркоман



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