В Калужской области задержали наркомана – подозревают в убийстве 92-летнего ветерана

В Малоярославце (Калужская область) задержали 34-летнего наркомана – его подозревают в избиении до смерти 92-летнего ветерана Великой Отечественной Войны.

Тело пенсионера обнаружили в его же квартире 20 августа – с повреждениями в области головы и туловища. СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, пожилому мужчине было нанесено не менее десяти ударов по голове и телу. В ходе осмотра места происшествия были изъяты вещественные доказательства, по делу назначены необходимые экспертизы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

24 августа по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний житель Малоярославца. По информации следствия, подозреваемый является потребителем наркотических веществ и мог совершить преступление с целью хищения денег потерпевшего. Задержанный допрошен, следствие инициирует вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.