Рожки да ножки: аварийный A321 "Уральских авиалиний" полностью вывезли с кукурузного поля

В сети появились забавные и одновременно грустные кадры: кабину пилотов и хвост фюзеляжа аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" погрузили на одну грузовую платформу и вывезли с подмосковного поля. Telegram-канал Mash показал кадры, на которых хвост и кабина едут вместе.

Самолет, разобранный и распиленный на части, полностью вывезен с кукурузного поля в Раменском районе Подмосковья к вечеру 24 августа – как и планировалось ранее.

Напомним, 15 августа самолет вылетел по маршруту Москва – Симферополь, во время взлета в двигатели попали птицы. Из-за полоски силовых установок экипаж принял решение садиться прямо на поле кукурузы, которое было по курсу движения. В результате все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы, несколько десятков человек получили легкие травмы. Пилотам было присвоено звание Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.