"Победа" призвала СМИ и пользователей прекратить "потребительский терроризм"

Авиакомпания "Победа" (водит в группу "Аэрофлот") выпустила заявление по поводу инцидента с опоздавшей на рейс пассажиркой во Внуково. В этом обращении есть призыв к СМИ и пользователям соцсетей "прекратить заниматься потребительским терроризмом и ловить хайп, не располагая корректной и достоверной информацией".

Далее компания поясняет ситуацию: "На рейсе DP457 Москва-Чебоксары 21 августа женщина с ручной кладью, значительно превышающей максимальные разрешенные габариты, пришла на посадку в 19:18 мск. На её посадочном талоне указано, что посадка закрывается в 19:15 мск. В 19:23 мск, после закрытия дверей гейта и отправки автобусов с клиентами на удаленную стоянку к самолету, женщина сообщает, что все-таки согласна выполнить правила авиакомпании. На тот момент без задержки рейса "досадить" опоздавшего пассажира невозможно".

По данным перевозчика, на этом рейсе был 181 пассажир, и поэтому "Победа" "настаивает на соблюдении прав и интересов большинства клиентов, выполнивших правила компании".

Также в "Победе" обратили внимание, что информация о похоронах, на которые, якобы, опаздывала женщина, является недостоверной.

В компании считают, что "все клиенты без исключения обязаны соблюдать условия договора перевозки".

"Если клиент покупает билет авиакомпании "Победа" на сайте pobeda.aero, он не может пропустить информацию о правилах провоза ручной клади. Кроме того, перед вылетом он получит на указанную электронную почту напоминание о габаритах ручной клади и рекомендации. Более 70% клиентов "Победы" не покупают дополнительный багаж, пользуясь только бесплатной нормой ручной клади. Это говорит о том, что подавляющее большинство клиентов довольны и согласны с правилами компании", - говорится в заявлении. Очевидно, это уже в адрес Роспотребнадзора, который сегодня решил проверить, как именно переводчик информирует пассажиров о правилах перевозки ручной клади и багажа.