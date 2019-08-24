В Свердловской области ищут пропавшего три дня назад пенсионера-грибника

В свердловском поселке Атиг (Нижнесергинский район) пропал мужчина – 72-летний Александр К. По данным поискового отряда "Лиза Алерт", пенсионер ушел за грибами в лес и не вернулся 21 августа.

"Приметы: Рост: 170 см. Телосложение: нормальное Цвет глаз: карие Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка. Был одет: тёмно-синие штаны с лампасами, чёрная футболка, чёрный пиджак, чёрная кепка со светоотражающими элементами. С собой: прозрачный пакет", - сообщили в отряде.