Сын британской королевы отрицает, что знал о сексуальных преступлениях своего друга Джеффри Эпштейна

Британский принц, внук королевы Елизаветы Эндрю отрицает, что когда-либо участвовал в преступлениях сексуального характера, связанных с его другом, американским финансистом Джеффри Эпштейном. Последний покончил жизнь самоубийством в тюремной камере в США в начале августа – там он находился по подозрению в торговле людьми. Американские СМИ не раз обвиняли Эпштейна в организации проституции, в том числе и с участием несовершеннолетних. А принц Эндрю был одним из близких друзей Эпштейна и не раз вместе с ним отдыхал.

"Я не подозревал ни о каком поведении Эпштейна, которое могло бы говорить о возможных преступлениях", - говорится в заявлении принца. При этом принц заявляет, что его общение с Эпштейном после 2010 года было ошибкой, передает Reuters. В 2010 году Эпштейн заключил сделку со следствием и покинул тюрьму почти без последствий.