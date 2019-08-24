СМИ: в Подмосковье коллекторы обстреляли отца и его ребенка из пневматики

Подмосковная полиция начала проверку инцидента со стрельбой из пневматического пистолета.

ЧП произошло накануне в Красногорске. По данным РИА Новости, отца и его ребенка обстреляли из пневматики, есть информация, что нападавшими были коллекторы.

"Поступило сообщение, что неизвестные причинили телесные повреждения мужчине с ребенком. Предварительно, это были коллекторы, стрелявшие из пневматического пистолета", — говорится в сообщении.