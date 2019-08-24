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Политика В бывшем СССР Украина
(2004) |

"Там одна политика". Ушедший в раскол священник вернулся в каноническую УПЦ

Ушедший в раскол протоиерей Александр Тютюма принес публичное покаяние и попросился назад в каноническую УПЦ. Об этом сообщается на сайте Бердянской епархии.
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Три месяца назад священник ушел в раскол и, согласно священным канонам, был запрещен в служении. 23 августа он встретился с правящим архиереем архиепископом Бердянским и Приморским Ефремом и попросил прощения и разрешения вернуться в Церковь. Он также записал небольшое видеообращение, в котором уподобил себя евангельскому блудному сыну, желающему вернуться в дом своего отца.

Клирик подчеркнул, что в расколе основной акцент делается на политику, даже во время служб. Его сильно мучила совесть, а душа и сердце "кричали внутри".

В свою очередь, правящий архиерей, напомнив слова Христа, отметил, что для Церкви это великая радость.

Это не первый случай возвращения в Церковь из раскола. В марте храм святых Бориса и Глеба в селе Шклинь Волынской области был захвачен раскольниками, и настоятель храма протоиерей Александр Федрин под давлением согласился уйти в раскол. Однако через несколько дней он опомнился и вернулся в УПЦ.

Напомним, в прошлом году предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что раскольнический проект "единой церкви" продвигают "люди, которые надели рясы и активно занимаются политикой".

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"Там одна политика". Ушедший в раскол священник вернулся в каноническую УПЦ

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Теги: Украина, церковь, раскол, УПЦ



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