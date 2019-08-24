15 Сентября 2020
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Священник проклял авиакомпанию "Победа", посмотрев нашумевшее видео с плачущей пассажиркой

Нашумевшее видео с пассажиркой, опоздавшей во Внуково на рейс "Победы", продолжает обрастать комментариями, правда, не всегда они основаны на фактах.

Так, авиакомпания "Победа" уже объяснила, что девушки, работавшие на стойке регистрации и проявившие равнодушие к истерике дамы, не являются сотрудниками перевозчика – они относятся к подрядчику аэропорта – компании UTG. Кроме того, выяснилось, что комментарии оператора, снявшего плачущую женщину, тоже не соответствуют действительности: она не опаздывала на похороны. Да и начало истории осталось за кадром – неизвестно, почему пассажирка избавляется от неподходящих по габаритам вещей только после закрытия регистрации.

Тем не менее, история стала поводом для проклятий в адрес "Победы", причем в прямом смысле слова. Так, ролик опубликовал на своей странице в Facebook игумен Вениамин (Виталий Райников), настоятель Храма во имя Державной иконы Божией Матери в Екатеринбурге. Под видео он написал: "Победа, компания садистов, будьте вы прокляты" (об этом сообщил telegram-канал "Подъем").

Между тем, по этому инциденту уже завел административное дело Роспотрбнадзор. Как ранее сообщало Накануне.RU, в надзорном ведомстве собираются выяснить, своевременно ли до пассажирки довели информацию о нормах провоза ручной клади.

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Священник проклял авиакомпанию "Победа", посмотрев нашумевшее видео с плачущей пассажиркой

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Теги: авиакомпания победа, отставшая пассажирка, проклятие



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