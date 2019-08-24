15 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Эмилия Кларк Кит Харингтон (2019) | Фото:instagram.com/emilia_clarke

Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон может сыграть супергероя из вселенной Marvel

Сыгравший Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон может присоединиться к команде супергероев Marvel. Такую информацию опубликовало издание Deadline. Пока неизвестно, кого именно мог бы сыграть Кит, но, возможно, ситуация прояснится на предстоящем форуме D23 Expo, который пройдет в эти выходные – здесь традиционно Marvel и Disney представляют новости о своих проектах.

Кстати, ходили слухи, что после окончания "Игры престолов" Харингтон так переживал, что даже попал в рехаб с депрессией и изрядной алкогольной зависимостью. Конечно, скучать ему некогда – недавно актер женился на коллеге по "Игре престолов" Роуз Лесли, но и востребованность в профессиональном плане наверняка положительно скажется на состоянии британца.

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Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон может сыграть супергероя из вселенной Marvel

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Теги: кит харингтон, marvel, игра престолов



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