Путин привлек ФСБ для регулирования потоков экспорта угля

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ синхронизировать планы развития международных пунктов пропуска, а также автомобильных и железнодорожных подъездов к ним с планами по экспорту угля, передает РБК.

На это глава государства отвел пять месяцев, обозначив срок до 1 февраля 2020 года. Ответственными за исполнение поручения Путин назначил премьера Дмитрия Медведева и главу ФСБ Александра Бортникова. ФСБ отвечает за охрану границы (погранслужба является ее структурным подразделением).

По словам источника издания, поручение дано в связи с недозагрузкой погранпереходов в Китай — чтобы сбалансировать экспорт угля. Для экспортеров сейчас выгоднее экспортировать в Японию и Корею, где выше цены, но там есть инфраструктурные ограничения по железным дорогам и портам.