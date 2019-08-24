Посол России в Великобритании Александр Яковенко покидает свой пост

Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину, об этом говорится на сайте российской дипломатической миссии в Лондоне.

Временным поверенным в делах Посольства назначен советник-посланник И.А.Володин, отмечается на сайте.

Яковенко занимал пост посла с 2011 года. Ему 65 лет, он окончил МГИМО, доктор юридических наук, профессор. Владеет английским и французским языками. Женат, имеет дочь.

Работал на различных должностях в Управлении международных организаций, Постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке, Департаменте внешнеполитического планирования, Департаменте международного научно-технического сотрудничества, Департаменте по вопросам безопасности и разоружения, Постоянном представительстве России при международных организациях в Вене, Департаменте информации и печати.

Принимал участие в работе многих сессий Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Генеральной конференции ЮНЕСКО, форумов ОБСЕ, переговорах по сокращению вооруженных сил и вооружений в Европе, а также мерам укрепления доверия в Европе, в сессиях Совета управляющих МАГАТЭ, Российско-Американской Комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, встречах экспертов стран "Группы восьми".

Возглавлял российскую делегацию на межправительственных переговорах по созданию международной космической станции (1993-1998 гг).