На митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве пришли 100 тысяч человек

100 тысяч участников – о такой цифре заявили организаторы митинга-концерта в честь 350-летия российского флага на проспекте Академика Сахарова в Москве. Это результаты подсчетов на рамках металлодетекторов, расположенных у входа на мероприятия.

Ранее официальный сайт мэра Москвы сообщал, что праздничные мероприятия в честь 350-летия Государственного флага России на проспекте Академика Сахарова к 14:00 посетили более 70 тыс. человек, передает агентство "Москва".

В митинге-концерте принимают участие звезды российской эстрады, гостями мероприятия стали также известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели.

Инициаторами митинга-концерта стали московская региональная организация общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

Участники концерта провели флэшмоб – развернули полотнище российского триколора на всю ширину улицы. Он попал в книгу рекордов России как самый большой – площадь его превысила 2,5 тыс. кв. м.