15 Сентября 2020
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Общество В России Москва
полиция, полицейские, митинг, протест (2019) | Фото: Накануне.RU

На митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве пришли 100 тысяч человек

100 тысяч участников – о такой цифре заявили организаторы митинга-концерта в честь 350-летия российского флага на проспекте Академика Сахарова в Москве. Это результаты подсчетов на рамках металлодетекторов, расположенных у входа на мероприятия.

Ранее официальный сайт мэра Москвы сообщал, что праздничные мероприятия в честь 350-летия Государственного флага России на проспекте Академика Сахарова к 14:00 посетили более 70 тыс. человек, передает агентство "Москва".

В митинге-концерте принимают участие звезды российской эстрады, гостями мероприятия стали также известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели.

Инициаторами митинга-концерта стали московская региональная организация общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

Участники концерта провели флэшмоб – развернули полотнище российского триколора на всю ширину улицы. Он попал в книгу рекордов России как самый большой – площадь его превысила 2,5 тыс. кв. м.

 

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На митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве пришли 100 тысяч человек

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Теги: митинг, концерт, триколор, день государственного флага



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