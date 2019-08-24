В Челябинске на митинг собрались обманутые дольщики со всего региона

В Челябинске прошел митинг обманутых дольщиков. По оценкам организаторов, на него вышло более трехсот человек, было много участников из других городов региона – Чебаркуля, Копейска и т.д. Выступления с призывами обратить внимание на проблемы обманутых людей продолжались около двух часов, рассказала Накануне.RU представитель инициативной группы дольщиков ЖК "Чурилово Лейк Сити" Алена Наумова.

"Челябинская область по количеству таких проблемных строек с обманутыми дольщиками находится на первом месте в федеральном округе и на пятом в целом по России, - говорит Алена. – Мы хотим привлечь внимание непосредственно врио губернатора Алексея Текслера".

Сейчас в планах у обманутых дольщиков организация еще нескольких акций, в том числе серии одиночных пикетов во всех районах Челябинска – люди говорят, что, в отличие от обманувших их застройщиков, нарушать закон они не собираются, но хотят персонального внимания главы региона.