15 Сентября 2020
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Общество В России Северо-Кавказский ФО
(2019) | Фото: Накануне.RU

Рамзан Кадыров из скромности не будет ездить на Aurus

Возглавляющий Чеченскую Республику Рамзан Кадыров не будет ездить на автомобилях из линейки представительского класса Aurus. Все потому, что такая покупка за личный счет приведет к ненужным вопросам, рассказал telegram-каналу "Подъем" министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров.

"Не знаю насчёт 18 млн рублей. Конечно, это очень дорогая цена. Тут уже кроется определённая провокация. Опять же, у журналистов возникнут вопросы: "А откуда у чиновников деньги?" Это кошмарные деньги, на зарплату сложно будет купить такой автомобиль.  Государство будет обеспечивать чиновников автомобилями за 18 миллионов рублей? Мне кажется, страна не в том состоянии, чтобы на такие дорогие автомобили нас сажать", - заметил Умаров.

При этом если кто-то подарит Кадырову такой автомобиль, то глава Чечни с удовольствием будет на нем ездить, поскольку предпочитает изделия отечественного автопрома. "Есть люди, которые дарят ему автомобили. Если кто-то подарит ему эту машину, может быть, он и пересядет на неё", - отметил министр.

Напомним, Аурус - семейство автомобилей представительского и высшего класса, другое название - проект "Кортеж". Государство потратило на проект порядка 12,4 млрд руб. В линейку входит президентский лимузин, которой выставлен на Иннопроме. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров оценил стоимость Aurus Senat в 18 млн руб. В 2019 г. будет продано 5-6 автомобилей.

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Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.

На первом Каспийском экономическом форуме (КЭФ) Бердымухамедов вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым осмотрели лимузин Aurus Senat в белом цвете, сделанный специально для форума.

После этого глава государства сообщил, что хотел бы купить всю линейку представительских автомобилей марки. Медведев на это ответил, что его заявка принята

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Рамзан Кадыров из скромности не будет ездить на Aurus

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Теги: рамзан кадыров, aurus, представительский автомобиль



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