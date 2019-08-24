15 Сентября 2020
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Общество В России
шпиц-гипнотизер (2019) | Фото:youtube.com|WeiT Media

Шпиц-гипнотизёр с "России 1" стал мемом в сети

В сети обсуждают сюжет из передачи "Удивительные люди" со шпицем-гипнотизером. Вообще-то, видео вышло на канале "Россия 1" почти год назад, в сентябре 2018 года. Но, как известно, аудитория подобных шоу и пользователи соцсетей почти не пересекаются.
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Итак, в выпуске перед зрителями предстает померанский шпиц, который, якобы, гипнотизирует людей взглядом. Его хозяйка и ведущий приглашают из зала добровольцев, которые усаживаются в круг на подушки. Каждый, кому в глаза смотрит шпиц, тут же падает – вроде как засыпает.

Пользователи высмеивают как актерские способности "добровольцев", так и аудиторию канала, которая верит в подобные сюжеты и собак-гипнотизеров.

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Шпиц-гипнотизёр с "России 1" стал мемом в сети

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Теги: шпиц-гипнотизер, россия 1, гипноз, фэйк



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