15 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский выступил с антироссийской речью на День незалежности

Президент Украины Владимир Зеленский в своей торжественной речи на День незалежности ни разу прямо не упомянул слова "Россия" и "агрессор", что стало небольшим достижением по сравнению с речами Петра Порошенко, который всегда больше говорил о России, чем об Украине.
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Однако Зеленский обвинил Россию с помощью аллегории. Он заявил, что в 2014 году на Украине началась война, а у Украины отобрали двоих детей, имея в виду Крым и Донбасс. Крым "под дулом автоматов" поместили в "приют у моря, под солнышком", а Донбасс "закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану", он плачет, а Украина хочет, но ничем не может помочь. Зеленский подчеркнуто несколько раз упомянул Донецк, Луганск, Горловку, которые будто бы были едины с Украиной.

Не забыл он упомянуть и мнимую борьбу за незалежность в составе Советского Союза.

Его выступление было довольно странным для президента страны. Он перечислил то, что якобы объединяло всех граждан: кравчучки, купоны, ваучеры, "Макдональдс", сериал "Богатые тоже плачут", футбольные матчи киевского "Динамо", просмотр "Евровидения".

В целом речь подтвердила, что новый президент Украины является не менее лицемерным и антироссийским, но более вкрадчивым в речах.

Интересно, что Порошенко не пришел на празднование Дня незалежности к Зеленскому.

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Зеленский выступил с антироссийской речью на День незалежности

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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