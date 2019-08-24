"Иркут" показал, как красили МС-21 к авиасалону МАКС

Компания "Иркут", проводящая испытания нового российского среднемагистрального самолета МС-21-300, показала видео покраски машины. В новой ливрее борт предстанет на авиасалоне в Жуковском в конце августа.

Всего на МАКСе будут присутствовать три опытных образца самолета. "На этом самолете впервые установлен пассажирский салон в двухклассной компоновке. Премьерный показ самолетов МС-21-300 состоится на авиакосмическом салоне МАКС-2019. Один самолет примет участие в демонстрационных полетах. Два будут находиться на статических стоянках", - говорится в сообщении "Иркута".

Ранее было объявлено, что из-за необходимости замены иностранных компонентов российскими реализация проекта МС-21 сдвигается на год. Об этом, в частности, во время ПМЭФ сообщил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов. По его словам, этот сдвиг не повлияет существенно на экономику и в целом будущее проекта.

Напомним, под санкциями США находится корпорация "Ростех". В конце 2018 года под управление "Ростеха" начался переход Объединенной авиастроительной корпорации (в нее входит производитель "Суперджетов" – компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). В ближайшем будущем ГСС должна перейти в состав холдинга "Иркут", который занимается разработкой самолета МС-21. В любом случае, оба проекта – МС-21 и SSJ-100 – находятся под угрозой наложения санкций на иностранные комплектующие, необходимые для их сборки.