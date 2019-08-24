Танец "эмкаэсэмок", парад ретромашин и дневной салют. 340-летний юбилей Курган отметил в ромашковом поле

Курган встретил свой 340-летний юбилей отличной солнечной погодой, на площадь имени Ленина пришли несколько тысяч горожан - ранее глава Кургана Андрей Потапов анонсировал, что в этом году курганцы увидят представление, которого никогда еще не знал центр Зауралья. И Потапов не обманул. Помимо зрелищных выступлений артистов жители и гости города увидели яркое выступление тюменских барабанщиков, дневной салют и многое другое, передает корреспондент Накануне.RU.

На площадь начали стягиваться люди еще задолго до официального открытия праздника. На площадке между памятником Ленина и городской администрацией толпы маленьких артистов проводили последние репетиции перед торжеством, тут же суетливо крутились байкеры, за полицейским ограждением к десяти часам дня уже не было свободных мест.

Начался праздник с выступления барабанщиков, которых в этот раз специально пригласили из соседней Тюмени. Молодые люди в ярких костюмах подарили Кургану 20-минутный мини-концерт и фейерверк из конфетти. Затем на площади появились официальные лица - глава Кургана Андрей Потапов и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. К этому моменту трибуна на памятнике уже была полна - там расположились почетные граждане Кургана, депутаты Курганских городской и областной дум с женами и детьми, ветераны Великой Отечественной войны, которых специально пригласили на праздник.

Как отметил со сцены глава региона Вадим Шумков, Курган сегодня - это город-друг.

"Здравствуйте, мои дорогие! С праздничком вас! И сегодня городу Кургану, как другу, хочется дарить самое лучшее. И я вам скажу честно, дорогие друзья: главные подарки еще впереди. У нас есть четкое понимание того, что за пять лет мы из города Кургана сделаем город, в котором хочется жить - красивый, уютный и процветающий. Для того, чтобы это случилось, я и мои коллеги готовы работать на вас, для вас и вместе с вами. Дорогие друзья, сегодня много слов не нужно. С днем рождения тебя, Курган! С днем рождения, друг! Удачи и процветания!", - отметил Шумков.

Глава Кургана Андрей Потапов сказал, что этот праздник дорог каждому жителю города, всем, кто родился и вырос в Кургане, кто здесь учился, кто приехал сюда работать, кто связал с Курганом свою судьбу.

"Я могу бесконечно долго с гордостью говорить о своем городе, о предприятиях, которые создают его славу, об учреждениях образования, спорта, культуры, которые обучают, воспитывают и развивают наших детей. Это мы, курганцы, строим новые стадионы, мосты и соединяем континенты. Это мы внедряем новые технологии и выпускаем уникальную, не имеющую аналогов в России продукцию. Это мы воспитываем будущих чемпионов, растим победителей творческих конкурсов, призеров школьных олимпиад. Я благодарю всех, кто своим ежедневным трудом прославляет наш город - врачей и учителей, строителей и работников промышленных предприятий, работников коммунальной сферы, дорожников, специалистов сферы услуг. Все мы вместе трудимся на благо нашего города. И наши общие усилия дают результат. Вы видите как за последние два года изменился наш город", - отметил Андрей Потапов.

После торжественных слов началась основная праздничная программа. На площадь выбежали дети - воспитанники многочисленных творческих коллективов города. В этот раз площадь изрисовали ромашками, и у всех собравшихся возникло ощущение, что артисты танцуют и поют прямо в ромашковом поле. Вместе с выступающими горожан приветствовали выдающиеся зауральские спортсмены, многодетные семьи, молодожены и семейные пары-юбиляры, а также представители рабочей молодежи, сотрудники ведущих заводов и предприятий города.

После танцевальных номеров на площадь выехали спортивные грузовики - автомобили, которые постоянно участвуют в соревнованиях по автокроссу. Следом выехали байкеры из местного курганского мотоклуба "Двоешники". Затем на площади появилась плеяда ретроавтомобилей, курганцы смогли увидеть и прославленную советскую "копейку", и трофейный германский "Виллис", и "ГАЗ", и "Мерседес", а также множество других титулованных машин.

Для любителей театральных представлений на площадь вышли артисты местного театра кукол "Гулливер", а также приглашенные из Тюмени артисты - ходулисты, ростовые куклы, красивые кавалеры и изысканные дамы в нарядах 18 века.

"Фишкой" праздника стал танец дорожной техники - четыре "эмкаэсэмки" выехали в центр площади и под аплодисменты зрителей станцевали шикарный вальс. Завершился праздник дневным салютом из конфетти и разноцветного дыма.

Весь день 24 августа во всех районах города проходят массовые развлекательные программы с конкурсами и призами. Завершится День города Кургана выступлением на центральной площади группы "Любэ" во главе с Николаем Расторгуевым и красочным салютом.