15 Сентября 2020
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Наука и техника В России
МКС Международная космическая станция (2011) | Фото:kushnerov.com

Экипаж МКС столкнулся с неизвестными "колебаниями" при попытке стыковки с "Союзом"

Стали известны подробности о неслучившейся стыковке МКС и грузового корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом Федором на борту.

Стыковка должна была произойти в половине девятого утра мск в субботу, 24 августа. Но при сближении корабля и станции вышла из строя система стыковки "Курс".

"Всё было нормально примерно до дальности 200 метров. Далее у нас пошли ранее не встречавшиеся колебания. На этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся", - цитирует радиостанция "Говорит Москва" руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Сейчас госкомиссия приняла решение отремонтировать систему "Курс" и повторить попытку стыковки в ночь с 25 на 26 августа.

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Экипаж МКС столкнулся с неизвестными "колебаниями" при попытке стыковки с "Союзом"

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Теги: мкс, стыковка, союз, роскосмос, робот федор



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