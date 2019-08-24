В Жуковском открыли памятник легендарному сверхзвуковому самолету Ту-144

В подмосковном Жуковском торжественно открыли памятник легендарному советскому сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144.

"Самолет Ту-144 является символом эпохи. Созданный в Жуковском монумент - это дань памяти нашим конструкторам, инженерам, летчикам и техникам, всем, кто участвовал в создании отечественной авиации", - говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (в нее сегодня входят предприятия, на которых конструировался и строился Ту-144, в том числе и ПАО "Туполев").

Выведенный из эксплуатации Ту-144 будет теперь стоять на въезде в город – на пересечении ул. Туполева и Туполевского шоссе.