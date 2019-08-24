15 Сентября 2020
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ручная кладь самолет (2016) | Фото: samoleting.ru

Из-за пассажирки, которую не пустили на рейс "Победы", Роспотребнадзор завел дело

Московское управление Роспотребнадзора сообщило о возбуждении административного дела по факту "недопуска на рейс пассажира авиакомпании "Победа".

Речь идет об инциденте 21 августа, произошедшем в аэропорту "Внуково". Тогда на рейс до Чебоксар не попала женщина, у которой была слишком большая ручная кладь. Очевидцы сняли на видео, как пассажирка плачет и буквально умоляет пустить ее на рейс, выбрасывает вещи, которые не прошли калибратор (с помощью него лоукостер определяет можно ли взять ручную кладь в салон), но сотрудницы аэропортовой службы остаются непреклонны.

"По предварительной информации, причинами отказа в посадке пассажиру стало превышение габаритов ручной клади, предусмотренных правилами авиакомпании и составляющих 36х30х20 см", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве собираются выяснить, своевременно ли до пассажирки довели информацию о нормах провоза ручной клади.

"В этой связи обращаем внимание пассажиров, что правила перевозки багажа и ручной клади определены Правилами, которые авиакомпании устанавливает самостоятельно. Однако Правила перевозчика не должны противоречить Федеральным авиационным правилам, утверждённым Приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82. Также, обязанность авиаперевозчика своевременно доводить до потребителя информацию предусмотрена общими положениями статьи 10 Закона РФ № 2300-1 "О защите прав потребителей", - отмечают в Роспотребназоре.

"Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой", - добавили в ведомстве.

Кстати, Роспотребнадзор призвал пострадавших от действий перевозчиков пассажиров обращаться в надзорное ведомство.

В "Победе", к слову, инцидент уже комментировали: сотрудницы, общавшиеся с пассажиркой, в авиакомпании не работают – они представляют подрядчика аэропорта. Но перевозчик направил им рекомендации по общению с пассажирами: "Мы направили в компанию UTG, сотрудники которой обеспечили обслуживание и посадку клиентов на наш рейс, претензию с просьбой провести работу по обучению корректному общению с клиентами" (цитата по РИА Новости).

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Из-за пассажирки, которую не пустили на рейс "Победы", Роспотребнадзор завел дело

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Теги: победа, пассажирка, скандал, ручная кладь, роспотребнадзор



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