"Наташа Романофф" снова заработала больше всех в Голливуде

Как и год назад, Скарлетт Йоханссон заняла первую позицию в ежегодном рейтинге Forbes "Самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда". 34-летняя красотка заработала $56 млн. Большая часть этой суммы – доходы от участия в проектах Marvel, и речь не только о "Мстителях". Говорят, что Скарлетт подписала контракт с гонораром в $35 млн за съемки фильма о Наташе Романофф (называться будет банально – "Черная вдова").

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Дальше следуют новички и возвращенцы: София Вергара заработала $44,1 млн, Риз Уизерспун - $35 млн, ее партнеша по сериалу "Большая маленькая лож" Николь Кидман - $34 млн. Стабильный участник рейтинга Дженнифер Энистон стала богаче на $28 млн – это середина первой десятки. Попали в топ-10 также Кейли Куоко, Элизабет Мосс, Марго Робби, Шарлиз Терон и Эллен Помпео.

В совокупности десять самых высокооплачиваемых актрис мира заработали за год $314,6 млн. Это на 69% больше аналогичного показателя прошлого года. Но все же это намного меньше, чем у "мужской десятки" ($588,3 млн) – новый повод возмутиться отсутствием равноправия полов в Голливуде.