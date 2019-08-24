15 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган (2018) | Фото: kremlin.ru, Пресс-служба Кремля

Эрдоган встретится с Путиным на авиасалоне МАКС – хочет купить истребители?

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с Владимиром Путиным во время своего однодневного визита в Россию во вторник, 27 августа – переговоры пройдут на площадке авиасалона МАКС, открывающегося в этот же день в подмосковном Жуковском. Пресс-секретарь российского президента подтвердил планы проведения такой встречи, но не сообщил, какие темы будут обсуждаться.
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Между тем, место проведения переговоров говорит само за себя. Ранее США отказались продавать туркам свои истребители F-35 из-за поставок в Турцию российских систем С-400. И турецкие власти заявили, что могут рассмотреть закупку самолетов у других стран, в том числе у Китая или России. Речь, вероятно, может идти о Су-35. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции самолеты.

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Между тем, Рособоронэкспорт заявил, что на МАКСе представит экспортные версии истребителя Су-57 и военно-транспортного самолета Ил-112В. "На МАКС-2019 российские производители впервые представят самые горячие и ожидаемые новинки последних лет - многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ. "Рособоронэкспорт готов" по желанию иностранных партнеров провести презентации этих самолетов. Уверен, интерес к ним будет колоссальным", - заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

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Эрдоган встретится с Путиным на авиасалоне МАКС – хочет купить истребители?

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Теги: эрдоган, турция, макс-2019, владимир путин, переговоры, су-35, истребители



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