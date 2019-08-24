Эрдоган встретится с Путиным на авиасалоне МАКС – хочет купить истребители?
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с Владимиром Путиным во время своего однодневного визита в Россию во вторник, 27 августа – переговоры пройдут на площадке авиасалона МАКС, открывающегося в этот же день в подмосковном Жуковском. Пресс-секретарь российского президента подтвердил планы проведения такой встречи, но не сообщил, какие темы будут обсуждаться.
Между тем, место проведения переговоров говорит само за себя. Ранее США отказались продавать туркам свои истребители F-35 из-за поставок в Турцию российских систем С-400. И турецкие власти заявили, что могут рассмотреть закупку самолетов у других стран, в том числе у Китая или России. Речь, вероятно, может идти о Су-35. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции самолеты.
Между тем, Рособоронэкспорт заявил, что на МАКСе представит экспортные версии истребителя Су-57 и военно-транспортного самолета Ил-112В. "На МАКС-2019 российские производители впервые представят самые горячие и ожидаемые новинки последних лет - многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ. "Рособоронэкспорт готов" по желанию иностранных партнеров провести презентации этих самолетов. Уверен, интерес к ним будет колоссальным", - заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.