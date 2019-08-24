Новая попытка стыковки "Союза" и МКС будет предпринята в ночь на 26 августа

Новая попытка стыковки корабля "Союз МС-14" и Международной космической станции (МКС) будет предпринята в ночь с 25 на 26 августа (с воскресенья на понедельник), сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

По его словам, во время переговоров с экипажем МКС, трансляция которых ведется в интернете, стыковку перенесли на ночь с воскресенья на понедельник. Экипаж должен демонтировать усилитель на одном из узлов и провести его проверку и замену при необходимости.

Ранее в НАСА предупреждали, что на корабле отсутствует система дистанционного режима управления, то есть в случае, если бы автоматика не сработала и корабль не смог сам причалить к станции, космонавты с МКС не смогли бы пристыковать "Союз" вручную. Сидящий в кресле командира корабля андроид "Федор" взять управление на себя тоже не смог бы, в его программу заложены ограничения на работы внутри космического корабля, передает РИА Новости.

Инцидент произошел из-за неполадок в работе системы сближения и стыковки "Курс". По данным НАСА, оба комплекта системы не смогли правильно идентифицировать мишени на поверхности станции.