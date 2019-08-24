15 Сентября 2020
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ДТП (2019) | Фото:ГУ МВД РФ по Волгоградской области

ДТП с автобусом в Волгоградской области: трое погибших, один из них - ребенок

ДТП со смертельным исходом произошло в Волгоградской области (Новоаннинский район) утром в субботу, 24 августа. Рейсовый автобус ехал из Жирновска в Москву, когда со встречной полосы на него выехал автомобиль Hyundai Solaris.

В результате столкновения скончались водитель легкового автомобиля и два его пассажира (в том числе ребенок). Еще два человека госпитализированы, 12-летняя девочка доставлена в реанимацию. В автобусе находились 26 человек, никто из них не пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального полицейского главка. Сейчас на месте ЧП работают следственные органы, проводится проверка.

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ДТП с автобусом в Волгоградской области: трое погибших, один из них - ребенок

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Теги: дтп с автобусом, погибшие, жертвы, ребенок



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