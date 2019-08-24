ДТП с автобусом в Волгоградской области: трое погибших, один из них - ребенок

ДТП со смертельным исходом произошло в Волгоградской области (Новоаннинский район) утром в субботу, 24 августа. Рейсовый автобус ехал из Жирновска в Москву, когда со встречной полосы на него выехал автомобиль Hyundai Solaris.

В результате столкновения скончались водитель легкового автомобиля и два его пассажира (в том числе ребенок). Еще два человека госпитализированы, 12-летняя девочка доставлена в реанимацию. В автобусе находились 26 человек, никто из них не пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального полицейского главка. Сейчас на месте ЧП работают следственные органы, проводится проверка.