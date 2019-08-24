Самолет "Аэрофлота", вылетевший из Москвы в Крым, вернулся по техническим причинам – источник

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1650 Москва-Симферополь, вернулся в аэропорт вылета. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пилоты решили вернуться по техническим причинам. Посадка в Шереметьево прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Самолет вылетел в 05:10 мск, после набора высоты сделал несколько кругов над Истрой, потом несколько кругов над Клином, а после этого решил вернуться в Шереметьево.