15 Сентября 2020
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Наука и техника В России
робот Федор (2019) | Фото:twitter.com/FEDOR37516789

Что-то пошло не так: "Союз" с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС

Запущенный с Байконура 22 августа корабль "Союз МС-14" не смог в назначенное время (08:30 мск 24 августа) пристыковаться к Международной космической станции. Судя по видеотрансляции из Центра управления полетами, "Союз" подошел к МКС на 100 метров, а затем сближение прекратилось. Сейчас трансляция приостановлена, о возникших проблемах пока не сообщается. По данным РИА Новости, повторная попытка стыковки будет осуществлена через один-два дня.
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Напомним, на борту "Союза" находится человекоподобный робот Федор (он же андроид-бот Skybot F-850), предназначенный для помощи космонавтам на борту МКС, в том числе - для работ в открытом космосе. Кроме того, корабль доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа.

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Что-то пошло не так: "Союз" с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС

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Теги: союз, робот федор, роскосмос, мкс, стыковка



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