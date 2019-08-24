Минобороны сообщило об успешном запуске ракет "Синева" и "Булава" с подводных лодок

Минобороны России сообщило об успешном пуске баллистических ракет в ходе учений.

"24 августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Тула" и "Булава" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Юрий Долгорукий", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе военного ведомства.

Ракеты были выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря. Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на полуострове Камчатка.

В ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов.