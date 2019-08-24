На Камчатке трех пропавших рыбаков ищут на вертолете и катерах

На Камчатке спасатели продолжают поиски мужчин, пропавших в районе мыса Опасного. В субботу, 24 августа, в поисковой операции были задействованы инспекторы ГИМС МЧС (они ищут пропавших на спасательном катере), пожарно-спасательная часть, а также родственники потерявшихся.

Напомним, трое мужчин вышли на катере Mitsubishi MS-25 20 августа в указанный район и планировали вернуться домой ночью, однако до настоящего времени не вернулись. Связь с ними отсутствует, сообщили Накануне.RU в краевом управлении МЧС.

В течение нескольких дней поиски мужчин проводились силами краевых спасателей КГКУ "ЦОД", а также сотрудниками полиции, которые проводили оперативно-следственные мероприятия.

23 августа, после получения заявления от родственников пропавших в адрес ГУ МЧС России по Камчатскому краю, к поисковой операции присоединились сотрудники МЧС России. В этот день в поисках был задействован вертолёт МИ-8 МЧС России; с воздуха было обследовано 3200 квадратных километров от мыса Опасного до мыса Поворотный.

Плавательными средствами были обследованы районы от мыса Безымянный до мыса Опасный и бухты Спасения, Большая Саранная, Малая Саранная, Саботажная, Вилючинская, Жировая, Фальшивая, Русская.

В ходе поисковой операции в районе поиска удалось обнаружить некоторые личные вещи и обломки катера. Всего к настоящему моменту нарастающим итогом обследовано 220 километров водной акватории и прибрежной полосы на площади 110 квадратных километров.