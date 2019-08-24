15 Сентября 2020
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Наука и техника Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Александр Печкин, Елена Шинкарук, проект &quot;Здоровая тундра&quot; (2019) | Фото: yanao.ru

"Здоровая тундра": ученые провели исследования в районе Сабетты

Сотрудники сектора эколого-биологических исследований Научного центра изучения Арктики Александр Печкин и Елена Шинкарук завершили экспедицию на полевой полигон "Сабетта" на полуострове Ямал. Исследования проводились в рамках проекта "Здоровая тундра", который направлен на проведение экологической реставрации нарушенных земель в пределах Южно-Тамбейского месторождения и отвечает задачам национального проекта "Экология" .

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, в течение трех недель был проведен широкий перечень почвенно-ботанических исследований.

Изучена морфология почв, описан видовой состав растительности тундры, измерены глубина залегания многолетнемерзлых грунтов, температура почв и растительного покрова, влажность поверхности, суточная динамика эмиссии парниковых газов и т. д.

На фоновых участках вблизи рек Салямлекабтамбада-яха и Вэнуймуйе-яха, а также на озере Глубоком Александр Печкин и Елена Шинкарук изучили видовое разнообразие растительных сообществ, почвенные горизонты с морфологическим описанием, глубину залегания многолетнемерзлых грунтов. Отобрали более 60 проб почв, донных отложений, макрозообентоса, воды и растительности.

Участники экспедиции пополнили коллекцию гербария Научного центра 93 образцами флоры с полуострова Ямал, записав со слов тундровиков ненецкие названия собранных растений.

Учёные отмечают, что на большей части изученной территории происходят процессы естественного самовосстановления нарушенных земель. По необходимости на некоторых участках уже в этом году специалисты начнут работы по экологической реставрации.

Александр Печкин, Елена Шинкарук, проект "Здоровая тундра"(2019)|Фото: yanao.ru

Александр Печкин, Елена Шинкарук, проект "Здоровая тундра"(2019)|Фото: yanao.ru

Сабетта - поселок в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, расположен на восточном берегу полуострова Ямал у Обской губы Карского моря. На полуострове находятся российские мощности по добыче, сжижению природного газа и поставкам полученного сжиженного природного газа (СПГ). Состоят из завода по производству СПГ мощностью около 16,5 млн тонн в год на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, запасы газа в котором оцениваются в 926 млрд м3, и морского порта Сабетта для погрузки продукции на СПГ-танкеры.

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"Здоровая тундра": ученые провели исследования в районе Сабетты

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Теги: Александр Печкин,  Елена Шинкарук, здоровая тундра



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