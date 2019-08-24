В Челябинской области восемь инвестпроектов могут получить поддержку Корпорации МСП

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Челябинская область
Алексей Текслер, гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман, (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области восемь инвестпроектов могут получить поддержку Корпорации МСП

Глава Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман приняли участие в стратегической сессии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент общий объем выданных предпринимателям Южного Урала гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы составляет более 7,2 млрд руб. Это позволило малому и среднему бизнесу привлечь 15,9 млрд руб. кредитных средств для реализации проектов.

На стратегической сессии прошла презентация восьми проектов Челябинской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка. Общий объем инвестиций в проекты составит 1,1 млрд рублей, в результате может быть создано 272 новых рабочих места.

"Проекты были подготовлены предпринимателями и поддержаны областным руководством. Все проекты одобрены, до конца октября будет принято решение. Проекты разные, начиная от социально-ориентированных – это оздоровительный центр для детей с заболеваниями опорно-двигательной системы, и продолжая высокими технологиями. Все они могут получить как кредитные ресурсы с госгарантиями, так и лизинговую поддержку", - рассказал Александр Браверман.

Алексей Текслер, гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Так, Южноуральский завод стеклянной тары представил проект, направленный на переработку битого стекла и производство посуды. При этом Южноуральск определен пилотным городом по внедрению системы раздельного сбора мусора.

"Подготовлен проект областного закона о раздельном сборе мусора. Определены пилотные города – это Копейск и Южноуральск. Проект по переработке битого стекла совпал с пилотной территорией. Мы сможем не только меньше утилизировать в землю ТКО, но и больше перерабатывать и производить продукцию, которую будем реализовывать и на внутренний рынок, и на экспорт. Это удачная кооперация от сбора до производства готового изделия", - отметил Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер и Александр Браверман приняли участие в презентации портала Бизнес-навигатор МСП. Он охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тыс. человек. За три года на портале зарегистрировались 27,8 тыс. предпринимателей Челябинской области.

Алексей Текслер, гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Предприниматель Александр Афанасьев рассказал, что воспользовался порталом, когда захотел открыть в Челябинске фитнес-клуб.

"С помощью Бизнес-навигатора мы нашли место для фитнес-клуба, где меньше всего конкурентов, очень хорошая застройка и соответственно очень много жителей. Портал рассчитал бизнес-план –стоимость реализации проекта, концепцию, объем вложений и рентабельность. Рассчитали бизнес-план и можно идти в банк за помощью в кредитовании этого проекта. Это готовая инструкция, бери и делай", - отметил он.

"Это очень интересный продукт. Я его изучал, считаю его использование крайне важным для того, чтобы наш потенциал среднего и малого бизнеса был реализован. У малых предприятий есть свои определенные преимущества, в том числе более низкие налоги, более гибкие возможности в части принятия решений, но есть и свои сложности, в первую очередь иногда этот бизнес тяжело начать, тяжело выдержать конкуренцию среди крупных предприятий, поэтому такие проекты как Бизнес-навигатор позволяют облегчить вхождение в бизнес, быстрее эту работу начать, сделать бизнес-план, получить кредит, завязать отношения со своими партнерами. Это крайне важно", - подчеркнул Алексей Текслер.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области восемь инвестпроектов могут получить поддержку Корпорации МСП

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: малый бизнес, МСП, предпринимательство, Алексей Текслер, Корпорация МСП,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети