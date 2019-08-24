В Челябинской области восемь инвестпроектов могут получить поддержку Корпорации МСП

Глава Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман приняли участие в стратегической сессии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент общий объем выданных предпринимателям Южного Урала гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы составляет более 7,2 млрд руб. Это позволило малому и среднему бизнесу привлечь 15,9 млрд руб. кредитных средств для реализации проектов.

На стратегической сессии прошла презентация восьми проектов Челябинской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка. Общий объем инвестиций в проекты составит 1,1 млрд рублей, в результате может быть создано 272 новых рабочих места.

"Проекты были подготовлены предпринимателями и поддержаны областным руководством. Все проекты одобрены, до конца октября будет принято решение. Проекты разные, начиная от социально-ориентированных – это оздоровительный центр для детей с заболеваниями опорно-двигательной системы, и продолжая высокими технологиями. Все они могут получить как кредитные ресурсы с госгарантиями, так и лизинговую поддержку", - рассказал Александр Браверман.

Так, Южноуральский завод стеклянной тары представил проект, направленный на переработку битого стекла и производство посуды. При этом Южноуральск определен пилотным городом по внедрению системы раздельного сбора мусора.

"Подготовлен проект областного закона о раздельном сборе мусора. Определены пилотные города – это Копейск и Южноуральск. Проект по переработке битого стекла совпал с пилотной территорией. Мы сможем не только меньше утилизировать в землю ТКО, но и больше перерабатывать и производить продукцию, которую будем реализовывать и на внутренний рынок, и на экспорт. Это удачная кооперация от сбора до производства готового изделия", - отметил Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер и Александр Браверман приняли участие в презентации портала Бизнес-навигатор МСП. Он охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тыс. человек. За три года на портале зарегистрировались 27,8 тыс. предпринимателей Челябинской области.

Предприниматель Александр Афанасьев рассказал, что воспользовался порталом, когда захотел открыть в Челябинске фитнес-клуб.

"С помощью Бизнес-навигатора мы нашли место для фитнес-клуба, где меньше всего конкурентов, очень хорошая застройка и соответственно очень много жителей. Портал рассчитал бизнес-план –стоимость реализации проекта, концепцию, объем вложений и рентабельность. Рассчитали бизнес-план и можно идти в банк за помощью в кредитовании этого проекта. Это готовая инструкция, бери и делай", - отметил он.

"Это очень интересный продукт. Я его изучал, считаю его использование крайне важным для того, чтобы наш потенциал среднего и малого бизнеса был реализован. У малых предприятий есть свои определенные преимущества, в том числе более низкие налоги, более гибкие возможности в части принятия решений, но есть и свои сложности, в первую очередь иногда этот бизнес тяжело начать, тяжело выдержать конкуренцию среди крупных предприятий, поэтому такие проекты как Бизнес-навигатор позволяют облегчить вхождение в бизнес, быстрее эту работу начать, сделать бизнес-план, получить кредит, завязать отношения со своими партнерами. Это крайне важно", - подчеркнул Алексей Текслер.