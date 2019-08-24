Глава Иркутска Бердников превратил мэрскую администрацию в место личных разборок

Немногим более двух недель осталось до единого дня голосования, который в этом году выпадает на 8 сентября. В связи с поджимающими сроками обострилась политическая борьба между кандидатами на выборные должности самого разного уровня. В ход уже пущены как легальные методы, так и серые схемы по «уничтожению» конкурентов. Особенно обострилась ситуация в Иркутске, где действующий мэр Дмитрий Бердников жёстко прессует независимых кандидатов в городскую Думу.

Административный ресурс пущен в дело

Административное устройство Иркутска устроено таким образом, что глава города выбирается депутатами местного парламента из своих рядов. Таким образом, будущему мэру предстоит сперва избираться депутатом, а затем заручиться поддержкой 2\3 коллег. В связи с этим Бердникову, для сохранения своих полномочий, требуется протащить за собой ещё две дюжины сторонников. Сделать это мэру, успевшему разругаться со всем местным бизнесом, будет сложно, поэтому Бердников не брезгует использовать, в том числе, и административный ресурс.

Так, иркутские блогеры сообщают, что на кандидата от КПРФ Марину Чинченкову оказывается серьёзное давление со стороны городских властей – её обещают уволить с должности директора детского сада. Всё из-за того, что в избирательном округе №1 она перешла дорогу Светлане Кузнецовой, ставленнице Бердникова.

Старый добрый шантаж

Стоит особо отметить, что в арсенале мэра есть и более жёсткие методы, которые он проявил на заре политической карьеры. В 2014 году никому не известный предприниматель вдруг решил податься в политику, причём, проходить все стадии профессионального развития на новом поприще ему не хотелось. Бердников заявился самовыдвиженцем на выборах в гордуму и неожиданно победил.

Впрочем, проголосовать «правильно» граждан явно подтолкнули – незадолго до выборов отказался от участия главный конкурент по 18 округу бизнесмен Владимир Рожков. Уже тогда по городу поползли слухи, что к кандидатам приходили некие люди и вели с ними «профилактические беседы». По понятным соображениям, спорить с ними никто не стал, а стремительное продвижение Бердникова вышло на новый уровень.

После выборов депутатам предстояло выбрать сперва председателя Думы, а затем определиться и с мэром. На место спикера сразу заявился Александр Ханхалаев, руководивший парламентом и в предыдущем созыве. Вот только он сразу снялся, когда на это же место захотел новоиспечённый депутат Дмитрий Бердников. Выбора у парламентариев не было, поэтому молодой коллега единогласно получил сперва кресло председателя, а затем и мэра.

Стремительный взлёт «железной леди» Иркутска

Получив высший пост в городе, Бердников начал подминать под себя весь местный бизнес. Вероятно, именно таким образом предприниматель решил бороться с конкурентами. Особенно его интересовала сфера строительства, которой пришлось тяжелее всего. Активную помощь в разборках с девелоперами мэру оказала «железная леди» Иркутской области Маргарита Ли. До 2015 года она возглавляла региональный Стройнадзор, но Бердников переманил её и ещё десяток ключевых областных чиновников в иркутскую горадминистрацию.

Сперва, в октябре 2015 года, Ли предложили место лишь заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Но в замах она не засиживалась, и уже через несколько месяцев возглавила комитет. А в декабре Ли получила должность руководителя аппарата администрации Иркутска, став фактически вторым человеком в городе после Бердникова. Что любопытно, на этом месте она сменила Екатерину Прушинскую, успевшую проработать лишь месяц.

Работники администрации объясняли столь стремительное снятие молодой чиновницы с высокой должности тем, что у неё не заладился «личный контакт» с Бердниковым. А вот у незамужней Ли с «личными контактами» всё оказалось куда проще. Информацию о тесных отношениях мэра с главой своей администрации подтверждает и тот факт, что за три года работы только с ней у Бердникова не было конфликтов.

Стоит отметить, что слухи о любвеобильности Бердникова ходили в Иркутске давно. Именно этим якобы объясняется глобальный провал в биографии мэра – с 1993 по 2001 годы о его жизни не известно ровным счётом ничего. По одной из самых популярных и устойчивых городских версий, в этот период жил гражданским браком с одной из местных жительниц, обзавёлся ребёнком и планировал узаконить отношения. Но именно в 2001 году Бердников познакомился со своей нынешней супругой Майей. Тогда бизнесмен , предполагает местная молва, ушёл из прежней семьи и крупными «алиментами» купил себе жизнь с чистого листа.

Потеря контроля над ситуацией

Как бы то ни было, но и с «железной» Ли у мэра не сложилось. В июне 2018 года без объяснения причин Маргарита покинула свой пост, чем поставила в тупик всех региональных политологов. Об истинных мотивах знал только узкий круг приближённых. В этом узком кругу гулял слух, что якобы Бердников отказался уходить из семьи, а Ли больше не желала исполнять роль любовницы и разгребать при этом все конфликты мэра с бизнесом.

С уходом «железной леди» положение Бердникова серьёзно пошатнулось. Застройщики, которых Ли, как экс-глава Стройнадзора, умела держать в нужном мэру положении, почувствовали слабину и объединились. Так, началась кампания по сносу незаконно построенного КРК «Ладога», принадлежащего мэру. Ещё год назад в Иркутске побоялись бы вслух обсуждать такие перемены, а теперь процесс запущен уже официально.

На сегодняшний день Бердников стремительно теряет и без того немногочисленных союзников, и рискует проиграть своё переизбрание. Если это произойдёт, то дальнейшей судьбе иркутского «политического гения» не позавидуешь.