15 Сентября 2020
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Наука и техника Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
остров белый янао (2012) | Фото: правительство.янао.рф

Уникальный научный комплекс по исследованию климата Арктики заработал на острове Белый

На острове Белый начали проводить измерения с помощью уникального научно-исследовательского комплекса. Исследования дадут возможность оценить состояние атмосферы и климат экосистемы Арктики.

Остров Белый - самая северная территория Ямало-Ненецкого автономного округа. Находится в Карском море, отделен проливом Малыгина от полуострова Ямал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, на остров Белый на легкомоторном самолете был доставлен комплекс по изучению аэрозольного загрязнения атмосферы.

Приборы позволят измерять концентрацию черного углерода и проводить отбор аэрозолей для физико-химического анализа состава чистой фоновой и загрязненной атмосферы.

научный центр изучения Арктики, остров Белый(2019)|Фото: yanao.ru

научный центр изучения Арктики, остров Белый(2019)|Фото: yanao.ru

Как отмечают ученые, кроме парниковых газов, для нашей страны важен и еще один фактор антропогенного воздействия на климат – выбросы сажи, ведь попадая на белый арктический снег, сажа резко увеличивает поглощение солнечной радиации. Высокая концентрация микрочастиц черного углерода приводит к потеплению, осаждение на снег и лед вызывает дополнительное таяние. Черный углерод попадает в Арктику путем переноса продуктов сжигания антропогенного и природного происхождения с континента.

Как заявил директор Научного центра изучения Арктики Антон Синицкий, проводимые с помощью уникального научно-исследовательского комплекса исследования позволят количественно определить степень воздействия крупномасштабных индустриальных эмиссий на состояние атмосферы и климат экосистемы Арктики.

Проект реализуется совместно с учеными МГУ.

Напомним, обеспечение экологической безопасности - одно из приоритетных направлений развития Арктики, обозначенных в стратегии развития Арктической зоны. Стратегический документ был утвержден президентом до 2020 г. Помимо защиты окружающей среды, в нем прописаны такие приоритеты развития Арктики, как создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, международное сотрудничество, обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной границы.

карта янао остров белый карское море(2012)|Фото: ru.wikipedia.org

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Уникальный научный комплекс по исследованию климата Арктики заработал на острове Белый

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Теги: остров Белый, атмосфера Арктики, чёрный углерод



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