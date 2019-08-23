В Тверской области медведь задрал 12 лошадей депутата Госдумы
Депутат Госдумы Сергей Веремеенко сообщил в своем Instagram о разбушевавшемся медведе, передает корреспондент Накануне.RU.
Он опубликовал видеозапись, на которой запечатлены погибшие лошади. По словам депутата, зверь задрал 12 лошадей.
"В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой",- заявил депутат.
Добавим, что Сергей Веремеенко представляет в Госдуме партию "Единая Россия". Он входит в комитет по транспорту и строительства.