15 Сентября 2020
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Общество Курганская область
День Заозерного, танцевальная группа (2019) | Фото:Накануне.RU

"Не видно было ничего!" В Кургане на Дне Заозерного зрители пожаловались на неудобное расположение сцены

В Кургане вечером 23 августа прошел День Заозерного микрорайона, в этом году ему исполнилось 40 лет. В честь праздника в центре района у культурного центра "Современник" организовали большую шоу-программу с приглашением местных артистов и звезд российского шоу-бизнеса, передает корреспондент Накануне.RU.

Праздник начался с детской программы, а позже начались приветственные слова в адрес жителей от активистов-заозерцев и известных в районе людей. Основным организатором мероприятия выступил Городской центр культуры и досуга при поддержке коммерческих компаний, а учредителем - администрация Кургана.

Однако, по мнению людей, сцену поставили не совсем удобно, поэтому не все жители смогли увидеть праздничный концерт.

"Очень неудобно буквой "Г" сделали сцену. Последний праздник, который был у ТРЦ "Стрекоза" понравился, вот там было удобно - все было видно. А в этот раз не очень. Концерт хороший, но ничего не видно", - поделилась с Накануне.RU местная жительница Варвара.

День Заозерного, танцевальная группа(2019)|Фото:Накануне.RU

"Пришли с семьей, все ярко, празднично, хорошо, но из-за зрителей, которые стояли у ограждения в первых рядах совсем ничего не видно. У меня муж даже ребенка на плечи взял, но все равно не все увидели", - рассказала Валерия.

На праздник поздравить заозерцев приехал и глава города Андрей Потапов. До своего выхода на сцену и официальных поздравлений он рассказал о благоустройстве района и планах по развитию его инфраструктуры.

День Заозерного, танцевальная группа(2019)|Фото:Накануне.RU

"Когда-то это была окраина города, а сегодня здесь живет одна треть жителей Кургана. Сегодня это динамично развивающийся район, в этом году мы строим два детских сада-ясли, еще три в планах на следующий год. Это необходимо для Заозерного, потому что здесь очень много молодежи. В этом году делаем проспект Мальцева, начинаем прокладку сетей. Делаем проспект Голикова, улицу Мостостроителей, благоустраиваем дворы. Я уверен, что Заозерный будет развиваться и дальше теми же темпами, которые он набирает в этом году", - сказал Андрей Потапов.

Андрей Потапов(2019)|Фото:Накануне.RU

В финале праздника жителей поздравила своими песнями группа "Мираж", завершилось выступление ярким салютом.

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"Не видно было ничего!" В Кургане на Дне Заозерного зрители пожаловались на неудобное расположение сцены

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Теги: Курган, Заозерный, юбилей, праздник



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